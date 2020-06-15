ألقت الشرطة الأمريكية القبض على داستن دينيس بتهمة القتل من الدرجة الثانية، لتسببه في وفاة طفليه (3 و4 سنوات) بعدما حبسهما في سيارته عقابا على شقاوتهما، بينما دخل لمنزله وغط في نوم عميق استمر 5 ساعات. وحين استيقظ وجدهما قد فارقا الحياة. وقال تقرير الطب الشرعي بمدينة تولسا بولاية أوكلاوهما، إن الطفلين اختنقا لارتفاع درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية، ما منع دخول الأوكسجين للسيارة. وفي التحقيقات، برر الأب فعلته بأنه كان حسن النية، لاسيما أن طفليه أحدثا ضجة في متجر ألعاب، ما اضطره لحبسهما في محاولة لتأديبهما، لكنه تأخر عليهما ما أزهق روحيهما.