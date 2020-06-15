أصبح، أخيراً، تطبيق «ماسنجر كيدز» في متناول أطفال 20 دولة عربية، إذ أتيح للتحميل عبر قوقل وiOS في السعودية والإمارات ومصر والبحرين و16 دولة أخرى. ووفق «سبوتنيك»، يتزامن إطلاق التطبيق مع بقاء عدد أكبر من الأطفال في المنازل بسبب إغلاق المدارس كأحد الإجراءات للحد من انتشار فايروس كورونا، واتجاه الآباء إلى وسائل التكنولوجيا لتعليم وترفيه أطفالهم. ويقدم التطبيق 3 طرق اشتراك لمساعدة الوالدين على توصيل أطفالهم بأصدقائهم، ما يمنحهما خيار السماح أو الرفض لجهات اتصال أطفالهم، كما يخطرهم حال قبول الطفل صداقة دون علمه، علاوة على السماح بإضافة الأطفال للدردشات الجماعية لتسهيل التواصل مع المعلمين أو المدربين.