باعتبار أن مرضى السكري والقلب والرئة والكلى هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بفايروس كورونا ومضاعفاته، لضعف مناعة أجسادهم عموماً، قدم أستاذ المناعة والميكروبيولوجيا الطبية بجامعة المنيا المصرية الدكتور محمد إبراهيم 5 طرق تمكّنهم من هزيمة الفايروس حال الإصابة. أهمها العزلة الذاتية الوقائية، بالبقاء بعيداً عن الآخرين لاسيما لمن يتناولون أدوية تثبط جهاز المناعة، والحفاظ على التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر، وضرورة ممارسة أي نشاط رياضي خفيف 3 مرات أسبوعياً، واعتماد طعام صحي قليل السكريات بعيداً عن الأطعمة المصنعة والأملاح ومشروبات الكافيين، وأخيراً الإقلاع عن التدخين حال كان المصاب مدخناً لأي نوع من التبغ.