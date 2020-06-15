أجرى العاهل المغربى الملك محمد السادس، عملية جراحية في القلب أمس (الأحد) بمستشفى القصر الملكى بالرباط، حيث تكللت العملية بالنجاح.

وأصدر الفريق الطبي للملك محمد السادس بيانا قال فيه: «سجل الإيقاع الأديني لقلب جلالة الملك محمد السادس، عودة ظهور اضطراب من جديد».

وأضافوا الأطباء أنهم أوصوا الملك بإزالة هذا الاضطراب عبر استعمال تقنية (Ablation Par Radiofréquence) التي نفذت يوم أمس (الأحد) بمصحة القصر الملكي بالرباط، بحسب (روسيا اليوم).

وأكدوا أن العملية كللت بالنجاح الكامل، وذلك على غرار العملية التي أجريت له يوم 26 فبراير 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس، ومكنته من إعادة انتظام إيقاع نبض القلب وعودته إلى وضعه الطبيعي.