قد ننسى أشياء كثيرة في محطات القطار أو سيارات الأجرة: هاتف، محفظة، سماعات، لكن هناك احتمالا ضئيلا جدا أن ننسى حقيبة مليئة بسبائك الذهب.

وفي سويسرا المعروفة بالثراء ورغد العيش فعل أحدهم ذلك، والآن تود السلطات العثور على هذا الشخص.

وبحسب موقع «BBC»، فإن الشرطة تبذل جهوداً منذ أكتوبر الماضي للعثور على مالك سبائك ذهب يبلغ وزنها أكثر من 3 كيلو غرامات، تركت في عربة قطار.

وتبلغ قيمة الكنز نحو 191 ألف دولار، وعثر عليه في قطار بين مدينتي سان غالن ولوسيرن.

وقال بيان رسمي إن أمام المالك خمس سنوات للمطالبة بالحقيبة، في مكتب المدعي العام في لوسيرن.