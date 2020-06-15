أعلنت الحكومة الهندية، أمس (الأحد)، أنها ستزود سلطات مدينة نيودلهي بنحو 500 عربة قطار سيتم تجهيزها لرعاية مرضى فايروس كورونا، بعد زيادة عدد حالات الإصابة التي أدت إلى نقص في أسرة المستشفيات، بحسب موقع سكاي نيوز.

وقال وزير الداخلية أميت شاه على تويتر بعد اجتماع مع رئيس وزراء حكومة العاصمة: «إن عربات القطار ستزيد الطاقة الاستيعابية للأسرة العلاجية في دلهي إلى 8 آلاف سرير».

وأضاف أن الحكومة ستكثف أيضا اختبارات الكشف عن الفايروس في المدينة، وخصوصا في مناطق العزل، وإجراء مسح صحي للسكان بالمرور على منازلهم وتوفير إمدادات كافية من أسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.