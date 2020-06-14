أطلق قرويون في مقاطعة أكوبامبا، في بيرو، سراح 8 مهندسين كانوا قد اختطفوهم؛ بسبب مخاوف من تثبيتهم تقنية الجيل الخامس من شبكات المحمول 5G، والتي يعتقد بعض السكان المحليين، خطأً، أنها السبب في تفشي فايروس كورونا، بحسب موقع بي بي سي.

وكان التقنيون، الذين يعملون لصالح شركة «غيلات بيرو»، أكبر مزود لخدمة الإنترنت في البلاد، منهمكين في إصلاح أحد أبراج الاتصالات، حينما اختطفهم عدد من القرويين، في مقاطعة أكوبامبا، جنوب شرق العاصمة ليما، الأربعاء.

وقالت الشرطة المحلية إن إطلاق سراحهم جرى بعد لقاء مسؤولين بوزارة النقل بالقرويين.

وفي حديث لإذاعة بيرو، قال المتحدث باسم وزارة النقل خوسيه أغيلار، إن البلاد لا تمتلك أبراج اتصالات تقنية الـ 5G، وإنه ليس ثمة علاقة بين أبراج شبكات الجيل الخامس وبين مرض كوفيد-19.