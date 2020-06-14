نفى المطرب السوري جورج وسوف ما تردد عن إصابته بفايروس «كورونا» المستجد.وقال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»: «لما أصحى وأشوف عدد كبير من الاتصالات بقول خير شو الشائعة اليوم! أتمنى من الصحافة الكريمة التأكد من المعلومات قبل نشرها أو نقلها من موقع إلى آخر». وأضاف: «أنا بصحة جيدة، وآخر أعمالي يكشف عنها مكتبي الخاص ويتعرفوا عليها عبر صفحتي الرسمية فقط، كل كلام آخر بيكون أكاذيب وشائعات».