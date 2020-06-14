أعلن الفنان المصري محمد رمضان تجسيده حياة «النمر الأسود» الفنان الراحل أحمد زكي، عبر حسابه الشخصي بـ «إنستغرام» من خلال مسلسل «الإمبراطور أحمد زكي»، الذي سيعرض في رمضان القادم لعام 2021، دون الكشف عن تفاصيل الأسماء المشاركة في المسلسل سواء المؤلف أو المخرج أو باقي فريق العمل.

ونشر «نمبر 1»، فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام» أثناء تجسيده في أحد اللقاءات التلفزيونية للنجم الراحل، وعلق قائلا: «قلت زمان أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول و«رئيس جمهورية التمثيل».. ودلوقتي بعلن عن مسلسلي القادم الإمبراطور أحمد زكي رمضان2021، ثقة في الله نجاح».