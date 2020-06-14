أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستفتح حدودها الداخلية مع دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من غد (الاثنين)، وأن الحدود الخارجية سيتم فتحها في الأول من يوليو.

وقال ماكرون، في كلمة متلفزة بثها التلفزيون الرسمي اليوم (الأحد): «ابتداء من يوم غد ستفتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي، أما الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ستفتح ابتداء من الأول من تموز القادم».

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه تقرر «إعادة فتح جميع المطاعم والمقاهي في باريس وضواحيها ابتداء من غد الاثنين»، مشيرا إلى أن «كل المناطق في فرنسا أصبحت في الدائرة الخضراء (حيث تمت السيطرة على الوباء) باستثناء جزيرتي غويانا ومايوت».

وأعلن ماكرون «عودة جميع الطلاب إلى المدارس والحضانات إجباريا اعتبارا من 22 يونيو»، لافتا إلى أنه «سيتوجه مجددا بكلمة إلى الشعب في يوليو لتحديد الطريق القادم».

وتجاوز عدد المصابين بفايروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 7.7 مليون مصاب، بينهم أكثر من 430 ألف حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفايروس في الصين، بنهاية ديسمبر الماضي.