أكد نائب رئيس الاتحاد العام للفنانين العرب مدير مهرجان سينمانا للفيلم العربي الأول عبر المنصة الإلكترونية المخرج خالد الزدجالي، أن المهرجان ما زال يستقبل الأفلام المشاركة حتى نهاية يونيو الجاري، فيما سيُعلن عن أسماء الفائزين منتصف يوليو القادم، على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة مجان الفضائية.وتابع الزدجالي في تصريح صحافي (الأحد) أن المهرجان يستهدف الأفلام التي تتناول موضوع فايروس كورونا بشكل خاص، وسيتم تقديم 4 جوائز قيّمة للفائزين، هي: جائزة أفضل فيلم وثائقي، وأفضل فيلم روائي، وأفضل فيلم للمتطوعين، إضافة لجائزة أفضل فيلم كرتون، علاوة على جائزة الجمهور لأفضل فيلم وثّق جهود الصفوف الأولى في مواجهة الجائحة.