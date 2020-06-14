ربط علماء سويسريون بين فصل الصيف، الذي يحل فلكيا هذا العام يوم (الأحد) القادم 21 يونيو، وفق الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك في عمان، وبين تراجع قوة فايروس كورونا، إذ قال خبير الأوبئة مدير معهد الصحة في جامعة جنيف أنطوان فلاهو أمس: «لاحظنا منذ أسابيع تراجع قوة الفايروس في أنحاء العالم باستثناء بعض مناطق النصف الشمالي للكرة الأرضية كالسويد وبولندا وبعض الولايات الأمريكية». وأضاف: «وعلى العكس، مع اقتراب الشتاء تشهد الأرجنتين وتشيلي وجنوب البرازيل وجنوب أفريقيا تفشيا كبيرا للوباء يذكرنا بما مررنا به قبل أشهر، ما يرجح أن ثمة ما يكبح الفايروس جزئياً في فصل الصيف».