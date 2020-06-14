في يومه العالمي الذي يصادف 14 يونيو من كل عام، أطلقت منظمة الصحة العالمية أمس (الأحد) حملة تعريفية بفوائد التبرع بالدم تحت شعار «الدم المأمون ينقذ الأرواح.. تبرع بدمك واجعل العالم مكانا أوفر صحة». وركزت المنظمة الأممية في حملتها هذا العام، التي تأتي بالتزامن مع تفشي كورونا، على ضرورة مساهمة المتبرعين في تحسين صحة المجتمع، مؤكدة أن التبرع له 5 فوائد صحية مذهلة، إذ يقي من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويجدد كريات الدم الحمراء، ويحسن تدفق الدم، ويقلل مخزون الحديد الضار، كما يقلص نسبة الإصابة بالسرطان، لافتة إلى إمكانية التبرع بالدم 20 مرة في السنة.