لم يمر تعرض بنات الممثل المصري شريف منير للتنمر عبر «إنستغرام»، دون أن يتوعد بملاحقة المسيئين قضائياً، مؤكداً في مقطع فيديو ظهر فيه (الأحد) مع ابنتيه فريدة وكاميليا، أن تطبيقاً على الجوال سيدشن قريباً يتيح التقاط «سكرين شوت» للتعليقات المسيئة، وقال مهدداً: «أنا بانتظار أي إساءة عشان كله هيبقى بحسابه». وطالب بتوحد الجميع ضد مسيئي السوشيال ميديا لمساعدة الشرطة في معرفة هويتهم والقبض عليهم. وحرص عدد من الفنانين على دعم منير، إذ كتبت نجلاء بدر: «علمتنا درس.. لازم ناخد حقنا». وقالت إنجي خطاب: «النائب العام سيسجن أي متطاول». وكتب عمرو محمود ياسين: «أصبح هناك إجراء قانوني يسجن المتنمرين السفلة».