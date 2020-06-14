بالصدفة، اكتشف رواد موقع «يوتيوب» طريقة تمكنهم من مشاهدة المحتوى الواسع للموقع دون مزاحمة الإعلانات. وأفاد بعض المشاركين عبر شبكة «ريديت» الاجتماعية أن وضع نقطة (.) بعد عنوان الفيديو، سيتيح مشاهدة المقاطع خالية من أي إعلان. ويؤكد المشاركون في تلك التجربة أن كل ما على الراغبين في الاستفادة من الميزة أو الخلل، وضع نقطة (.) بعد جزء (com.)، ليصبح شكل الرابط (.com.). وأكد مستخدمون نجاح التجربة على الجوال من خلال فتح «يوتيوب» كموقع وليس كتطبيق. علما أنها تتيح أيضا التنقل بين المقاطع دون الحاجة لإدخال النقطة مع كل فيديو، إلى أن تنتبه «قوقل» مالكة «يوتيوب» لإصلاح الخلل التقني.