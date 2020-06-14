تقدم وزير الصحة في تشيلي جايم ماناليش باستقالته أمس (السبت) في وقت يتسارع به تفشي فايروس كورونا المستجد رغم إجراءات العزل المفروضة بحسب موقع سكاي نيوز.

وقال الرئيس سباستيان بينيرا بعد أسبوع من الجدل المستمر حول ارتفاع عدد الإصابات بفايروس كورونا: «أشكر جايم ماناليش لتفانيه».

واستقال الوزير السبت، بعد أن عرفت تشيلي (الجمعة) أسوأ حصيلة لضحايا الوباء مع تسجيل 222 وفاة و6754 إصابة خلال 24 ساعة.

وفي اليوم نفسه، قال المسؤول في وزارة الصحة أرتورو زونيغا إن «الوضع في بلدنا يزداد سوءا، خاصة في منطقة العاصمة» سانتياغو.

ومنذ ظهور الإصابة الأولى في 3 مارس سجلت تشيلي 167355 إصابة و3101 وفاة.