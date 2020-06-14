وجدت الشرطة الهندية في مومباي جثة النجم الهندي سوشانت راجبوت في شقته وسط المدينة صباح اليوم بحسب ما ذكره موقع روسيا اليوم.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم العثور على جثة الممثل معلقة في سقف منزله.

وقال متحدث باسم شرطة مومباي إن راجبوت عُثر عليه ميتا في مقر إقامته صباح اليوم (الأحد) ولا يزال التحقيق جاريا. وأحجم المتحدث عن ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال المتحدث باسم الممثل في بيان «يؤلمنا إعلان أن سوشانت سينغ راجبوت لم يعد معنا».

وتسبب نبأ وفاة راجبوت في صدمة في بوليوود والوسط الرياضي الهندي وتدفقت رسائل العزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما عبر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن صدمته لوفاة الممثل.

وقال مودي على تويتر «ذهب ممثل شاب لامع في وقت مبكر جدا... لقد ألهم صعوده في عالم الترفيه الكثيرين وترك وراءه العديد من العروض التي لا تنسى».

وراجبوت (34 عاما) هو أحد أشهر الممثلين في بوليوود في الآونة الأخيرة، خاصة بعد النجاح المبهر لفيلم «3 أخطاء في حياتي» عام 2013، وما تلاه من «pk» عام 2014 و«kedarnath» عام 2018.