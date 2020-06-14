أعلن وزير الطيران المدني المصري محمد منار (الأحد) استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارا من مطلع يوليو القادم.

وقال الوزير المصري في مؤتمر صحفي، إنه ابتداء من مطلع يوليو ستبدأ حركة الطيران في جميع مطارات الجمهورية، مشيرا إلى أن الطيران سيعود بشكل تدريجي مع بعض الدول.

وأضاف أن «الإجراءات التي اتُخذت في الفترة السابقة كانت استباقية، وسنقوم خلال الفترة القادمة بالمرور على كافة المطارات».

وأشار إلى أنه تم تعقيم الطائرات مع بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى، مثل تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط، وحظر توزيع المطبوعات والمجلدات على الطائرة.

وفي ما يتعلق بضوابط تشغيل الأنشطة في المطارات، أكد منار على التزام الركاب بتوقيع إقرار في مطار المغادرة، كما يتحتم على المسافرين الوافدين من الدول التي أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي الفايروس فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة فحص كورونا «pcr».