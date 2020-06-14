أثار رئيس البرازيل جاير بولسونارو جدلا بعدما طلب من مواطنيه تصوير المستشفيات بالفيديو للتحقق من امتلائها في أوج انتشار الوباء، في الوقت ذاته تقع البرازيل في المرتبه الثانية كأكثر دول العالم تضررا من فايروس كورونا المستجد في عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة متخطية بريطانيا.

وقال بولسونارو في كلمته الأسبوعية المباشرة عبر فيسبوك مساء الخميس «سيكون ذهابكم إلى المستشفيات القريبة منكم أمرا جيدا، وعليكم أن تجدوا وسيلة لتصويرها بالفيديو».وأضاف: «كثيرون يفعلون ذلك أصلا لكننا بحاجة للمزيد لمعرفة ما إذا كانت الأسرّة مشغولة أو خالية»، قبل أن يوضح أن تسجيلات الفيديو التي وضعت على شبكات التواصل الاجتماعي «سيتم تصفيتها» ثم تحليلها من قبل الشرطة أو أجهزة الاستخبارات.كما قال «حسب معلوماتي، وقد أكون مخطئا، لم يمت أي شخص عمليا بسبب نقص في أجهزة التنفس أو في أسرّة العناية المركزة».هذا وما زال فايروس كورونا المستجد يواصل انتشاره في البرازيل حيث تجاوز عدد الوفيات الأربعين ألفا والإصابات 800 ألف.