يحتفي فنان العرب محمد عبده خلال هذه الأيام بذكرى ميلاده الـ71، الذي صادف (الجمعة) 12 يونيو، بعدما أثرى الساحة الفنية طيلة 6 عقود بإرث فني كبير توارثته الأجيال الفنية. وفي مثل هذا اليوم 14 يونيو 2019 كان «أبو نورة»، كما يلقبه محبوه، يحتفي بميلاده في حفلة غنائية بمدينة بريدة على مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، شهدها حضور فاق الـ4000 من عائلات القصيم، التي استهلها بقوله: «من حسن حظي أن أحتفي بليلة ميلادي معكم»، وأهدى الجمهور أغنية «أرجوك يا ليل القصيم».ووجه عدد من نجوم الأغنية الخليجية التهنئة لمحمد عبده بهذه المناسبة، إذ هنأته المغنية الإماراتية أحلام قائلة: «كل عام وأنت تاج الفن يا بونوره يا هرم الأغنية الخليجية.. مصر تفخر بأم كلثوم ونحن نفخر بمحمد عبده». فيما أهداه عبدالمجيد عبدالله أغنية: «عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي»، ليمازحه فنان العرب: «يا أبو عبدالله العين اللي ما تشوفك ما تعيّد»، وأضاف حين شاهده بزي أبيض: «شايفك محرم وين رايح مكة إن شاء الله ادعيلنا يا حبيبي». أما راشد الماجد فقال: «مساء الخير على فناننا وأستاذنا الكبير فنان العرب.. كل سنة وانت طيب وبخير وسعادة. الله يمد بعمرك يا رب ويخليك لغالينك ولنا»، وقال ماجد المهندس: «أينما حل صوتك كان لنا مع الإحساس موعد ومع ذكرياتنا قصص لأنك جزء كبير من ذاكرتنا، هكذا أنت إبداع يفوق الإبداع وعنوان عريض للنجومية».تميز محمد عبده المولود عام 1949 بصوته العذب منذ ستينات القرن الماضي، وتمتع بقدرة خاصة لجذب الأسماع، فيما كانت «خاصمت عيني من سنين» أول محطاته الفنية الحافلة.