قد تُفاجأ أن طفلك يلقي عليك أسئلة محرجة تتعلق بكيفية إنجابه، لاسيما أن بعضهم يلاحظ في مرحلة مبكرة الفرق بين جسم الذكر والأنثى، ما يثير فضولهم. ووفق موقع DW الألماني، هناك 5 طرق للإجابة عن أسئلة من هذا النوع، وهي: لا تلم طفلك واعتبر السؤال أمرا طبيعيا، ثم اسأله عن سبب طرحه للسؤال، واسأله أيضا عن الإجابة التي يتوقعها، لتعرف مستوى إدراكه، ومن ثم أجبه عن السؤال بمنطقية تبعا لعمره بنبرة صوت هادئة دون تضخيم الأمر، علاوة على التأكد من أنه اقتنع بإجابتك وفهمها جيدا. وأخيرا يمكنك شرح طريقة علمية للإنجاب بصورة مبسطة حسب مرحلته العمرية.1 عدم لوم الطفل واعتبار السؤال طبيعياً2 اسأله عن سبب طرحه لهذه الأسئلة3 اسأله عن الإجابة التي يتوقعها منك4 جاوب بمنطقية تبعا لعمره بلا عصبية5 يمكنك شرح الطريقة العلمية للإنجاب