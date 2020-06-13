بعد تعرضها لانتقادات بسبب تكريمها عدداً محدوداً من المبدعين غير البيض وأفلامهم، وفي خطوة لتشجيع الممارسات العادلة تزامناً مع مقتل الأمريكي جورج فلويد، كشفت أكاديمية فنون وعلوم السينما أنها ستغيّر شروط منحها جوائز «أوسكار»، وقالت في بيانها (السبت) إنها شكلت فريق عمل لتطوير إرشادات التنوع التي سيتعين على صانعي الأفلام تلبيتها لتصبح أعمالهم مؤهلة للترشح للجوائز، بينما استثنت الأفلام المنافسة على جوائز حفل عام 2021 من القواعد الجديدة. وانتخبت الأكاديمية المخرجة الأمريكية السمراء آفا دوفيرني المعروفة بأعمالها المناهضة للعنصرية، عضواً في مجلس حكام الأكاديمية، ليصبح المجلس يضم 26 امرأة و12 شخصاً ملونين من أصل 54 عضواً.