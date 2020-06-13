فوجئت عروس خليجية بتغير طباع عريسها بعد عقد قرانهما، إذ منعها من هويتها ركوب الخيل، ما ألجأها للمحكمة الشرعية في الفجيرة التي قضت (السبت) بفسخ عقدها. ووفق RT، قالت العروس في دعواها: «لا أستطيع الحياة دون الخيل الذي أفضله على العريس». وردت حين سألها القاضي عن سبب طلب الفسخ: «خدعني، يعلم أن حبي للخيل لا يقارن بحبي له، هو رجل متسلط، لا أتحمل العيش بهذه الطريقة». بالمقابل أقر العريس أنه طالبها بالتخلي عن الخيل لغيرته من تنقلها بين الاسطبلات، فحكم القاضي بتطليقهما، وألزم العريس بدفع 30 ألف درهم مؤخر صداق، دون إلزام العروس بإرجاع المهر.