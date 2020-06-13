شرع «واتساب» في اختبار 4 مزايا جديدة عبر أحدث إصدار تجريبي لنظامي أندرويد وiOS، ووفق WABetaInfo التقني، أطلق واتساب (السبت) عدداً من المزايا أبرزها ميزة البحث ضمن المحادثات حسب تاريخ الرسالة، إذ أصبح بمقدور المستخدم البحث عن أي رسالة وبأي دردشة يريدها بتسجيل التاريخ الذي يرغب الوصول إليه. ما يتيح الوصول السريع للرسائل بتاريخ محدد. علاوة على تحسين استخدام مساحدة التخزين، عبر أرشفة أكبر ثباتاً، مع إمكانية مسح الرسائل من كامل المحادثة بسهولة والاحتفاظ بالمحددة بنجمة. كما دعم التحديث ميزة فيديو (ShareChat) وتشغيله بسلاسة داخل التطبيق، وأخيراً تسجيل الدخول بأكثر من جهاز في الوقت ذاته. الجديدة هي:1 البحث عن رسالة حسب تاريخها2 تحسين استخدام مساحة التخزين3 دعم ميزة ShareChat بسلاسة4 تسجيل الدخول لأكثر من جهاز