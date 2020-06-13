كشفت منظمة الصحة العالمية WHO أن الأمهات المرضعات لا ينقلن فايروس كورونا المستجد إلى أطفالهن، وقال مديرها العام: تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي (السبت): «استناداً على الدلائل الحية، فإن منافع الرضاعة الطبيعية تفوق أي مخاطر محتملة لانتقال العدوى». وتابع: «نعلم أن الأطفال أقل عرضة نسبياً لخطر الإصابة بكوفيد-19، لكنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض حال منع الرضاعة الطبيعية». بدوره قال كبير مستشاري إدارة البحوث الإنجابية في المنظمة الأممية أنشو بانرجي: «لم نرصد سوى شظايا للفايروس في لبن الأم.. ولا يزال التحقق جارياً للتأكد من خطر انتقال الفايروس من الأم للطفل».