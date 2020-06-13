أنهى خفير مصري متقاعد حياة ابنه العشريني بنحره بسكين، بسبب سوء سلوكه، وارتكابه سرقات وترويج مخدرات. وتلقت شرطة منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة بلاغاً (الجمعة) يفيد بمقتل شاب، إذ تبين أن خفيراً مسناً بالمعاش (62 عاماً) اعتدى على نجله العشريني (س.م) بسلاح أبيض، في محاولة لتأديبه، فيما كشفت التحقيقات أن الضحية ارتكب وقائع سرقة وروّج مواد مخدرة وأثار مشكلات مع جيرانه، ما دفع الأب لحبسه بالمنزل ومنعه من مغادرته قبل أن يهم بذبحه. إذ تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.يذكر أن البدرشين ذاتها، شهدت واقعة مشابهة قبل يومين، حين حاول ابن الهرب من منزله، فمنعه الأب ووقعت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة، سدد خلالها الأب طعنة نافذة في البطن، سقط على إثرها الابن جثة هامدة.