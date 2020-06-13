كشفت الهيئة التونسية لمكافحة الفساد أنها رفعت قضية ضد الراقصة نرمين صفر (السبت) بعدما نشرت شهادة تكريم مزورة تحمل شعار الهيئة. فيما أوضح المكلف بالإعلام في الهيئة وائل الونيفي أن الشهادة المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتشير إلى تكريم نرمين صفر لا أساس لها من الصحة.وأضاف الونيفي أن الوثيقة مزورة، نافيا أن تكون الهيئة اتصلت بنرمين وكرمتها إثر الحفلة التي شاركت فيها (الخميس) بمحافظة جندوبة شمال العاصمة تونس. ونشر متداولو التواصل بعد الحفلة شهادة تتضمن شعار الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، إضافة إلى عدد من المنظمات، مثل: الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة. وأكدوا أن تكريم نرمين صفر يأتي في سياق ما قامت به من جهود أثناء فترة الحجر الصحي ومساعدتها الدولة في مجابهة هذه الجائحة.يذكر أن نرمين صفر اشتهرت في فترة الحجر الصحي بأدائها لما أسمته «رقصة كورونا»، وقامت بنشر مقاطع فيديو رقصاتها مباشرة عبر صفحتها في فيسبوك، وطلبت من التونسيين البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها، ووعدت بنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصات تقدمها للتونسيين لتشجيعهم على عدم الخروج والالتزام بإجراءات الحجر الصحي.