تستأنف اليونان موسمها السياحي اعتبارا من (الإثنين)، إذ تستقبل الوفود السياحية القادمة من إيطاليا وإسبانيا وهولندا، بينما لن تسمح بهبوط الطائرات القادمة من بريطانيا إلا في الأول من يوليو القادم. فيما سيخضع كل مسافر تثبت إصابته بالفايروس المستجد لحجر صحي في فندق لمدة أسبوعين، على نفقة الحكومة اليونانية.يأتي ذلك بعد 3 أشهر من الإغلاق الحكومي في اليونان، للحد من تفشي كوفيد-19، إذ قال وزير السياحة والصحة اليوناني إن سبب عدم استقبال رحلات الركاب البريطانية طيلة الأسبوعين القادمين يهدف إلى «الإبقاء على اليونان بلدا آمنا بانتظار الموسم السياحي».وأعلنت أثينا مرحلة انتقالية تمتد بين 15 يونيو وحتى 30 من الشهر ذاته، يستقبل خلالها مطارا أثينا وسالونيكي فقط رحلات ركاب، على أن تستأنف بقية المطارات أعمالها في الأول من يوليو، إذ تتطلع اليونان التي لم تسجل سوى 190 وفاة جراء الوباء إلى عودة الحياة إلى القطاع السياحي الذي يمثل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.وكانت بروكسل حثت على رفع كل القيود المفروضة على السفر داخل الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن بدءا من 15 يونيو. بينما توقعت أثينا أن ينكمش اقتصادها بنحو 5% هذا العام، مبررة ذلك جزئيا إلى فقدان دخل السياحة من الأسواق الرئيسية مثل ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة.