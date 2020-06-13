أكد رئيس مفوضية الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا، عبدالله بوريما، أن حركة النقل الجوي في منطقة الاتحاد انهارت بصورة كبيرة، بسبب جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

ولفت بوريما خلال لقاء عن بعد مع وزراء النقل في الاتحاد الأفريقي إلى أن حركة النقل الجوي بالمنطقة تراجعت بنسبة 95% في أعقاب حظر حركة الطيران التي تضمنت منع نقل المسافرين على الخطوط الجوية باستثناء حركة الطائرات الخاصة.

وأضاف أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو تقييم تأثير أزمة جائحة كورونا على قطاع النقل بدول الاتحاد، وتقييم التدابير التي اتخذتها حكومات المنطقة لاحتواء ودراسة احتياجات قطاع النقل حال استئناف نشاطه مجددًا.