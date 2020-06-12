أطلق الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» على الإنترنت خريطة عالمية تفاعلية مجانية، لتزويد المسافرين بأحدث الإجراءات الخاصة بـ«كوفيد-19» المتخذة في كل بلد، وقاعدة بيانات تحتوي على معلومات شاملة عن الوثائق المطلوبة للسفر الدولي.

ويتم تحديث ومراجعة هذه البيانات أكثر من 200 مرة يومياً، لمواكبة الوضع الديناميكي سريع التغير في فرض قيود السفر ورفعها واختلافها بناء على جنسية المسافر وبلد إقامته.

وقد اتخذ الاتحاد الدولي هذه الخطوة في ظل استعداد صناعة الطيران لإعادة التشغيل بأمان، وحاجة المسافر لمعرفة حدود البلدان المفتوحة والقيود الصحية القائمة.