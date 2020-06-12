‏تمكن الطبيب السعودي مهند حلواني، أحد منسوبي صحة عسير ويعمل طبيبا مقيما في جراحة الفم، من تسجيل ابتكاره الخاص لمقبض طبي جراحي يستخدم في عمليات الأسنان، ويحمل اسمه «مقبض الدكتور حلواني» Doctor Halawani Elevator، إذ تم توثيقه دولياً بشكل رسمي، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالملْكية، مع الحماية الكاملة للتفاصيل الفنية، وحماية براءة الاختراع، والملْكية الفكرية عبر تقنية البلوكتشين.

وكشف الدكتور حلواني لـ«عكاظ» فكرة ابتكاره للمقبض، التي جاءت منذ أكثر من سنة و3 أشهر بعدما لمس معاناة كثير من المرضى الذين تُدرج أسماؤهم في قوائم الانتظار من أجل جراحات ضرس العقل أو بعض الضروس المطمورة؛ فولدت الفكرة من رحم المعاناة وقتئذ وبدأ بالعمل على أداة بإمكانها اختصار الجهد والوقت، لعمل الجراحات في وقت قصير نسبيا مقارنة بالأدوات الجراحية التقليدية وتقليل هامش الوقت قدر الإمكان.

وأشار الدكتور حلواني إلى أن ابتكاره الذي يحمل اسمه تم توثيقه في جميع الدول الأوروبية، والصين، كما تم توثيقه توثيقا دوليا موحدا عن طريق الشركة السعودية لحقوق الملْكية الفكرية، كما أنه وجد مستثمرا للابتكار، وسيقوم بتوقيع اتفاقية معه للعمل على إنتاج كميات منه وتزويد الأسواق الطبية بالشرق الأوسط حصرا، ومن ثم التوسع والانتشار.