أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الخميس)، أن جائحة فايروس كورونا «تتسارع» في أفريقيا، حيث تنتشر من العواصم التي وصلت إليها مع المسافرين، لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الإصابات الخطيرة أو الوفيات التي لا يتم رصدها بحسب موقع سكاي نيوز.

وقالت ماتشيديسو مويتي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا في بيان صحفي في جنيف: إن عشر دول تتصدر الجائحة في أفريقيا حيث تشكل 75 بالمئة من بين نحو 200 ألف إصابة في القارة التي سجلت 5000 حالة وفاة. وسجلت جنوب أفريقيا ربع الإصابات.

وقالت مويتي «نعتقد أن أعداد الإصابات الخطيرة والوفيات التي لا يتم رصدها ليست كبيرة».