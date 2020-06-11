قال رئيس مايكروسوفت براد سميث، اليوم الخميس، إن الشركة لن تبيع تكنولوجيا التعرف على الوجه لإدارات الشرطة الأمريكية حتى يصدر قانون اتحادي ينظم استخدام هذه التكنولوجيا ويكون قائما على حقوق الإنسان بحسب موقع سبوتنيك.

وأضاف سميث لصحيفة «واشنطن بوست»، أن «الهدف بالنسبة لنا هي حماية حقوق الإنسان مع نشر هذه التكنولوجيا».

وبحسب الصحيفة، لطالما أثار دعاة الخصوصية مخاوف من أن استخدام الشرطة للتعرف على الوجه يمكن أن يؤدي إلى الاعتقال الخاطئ للأبرياء الذين لا يشبهون سوى صورة الفيديو.

وقد أظهرت الدراسات أن أنظمة التعرف على الوجه تخطئ في تعريف الأشخاص ذوي اللون أكثر من الأشخاص البيض.

وكانت احتجاجات قد اندلعت في الولايات المتحدة على مقتل جورج فلويد (أسود البشرة) إثر تدخل عنيف للشرطة في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في عدة مدن، وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأعمال الشغب، داعيا إلى «المصالحة لا الكراهية وإلى العدالة لا الفوضى».