أكد علماء ألمان نتيجة دراسة أجريت على 40 مريضا بفايروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، يمكنها التنبؤ بمسار الفايروس لدى أي مريض بمساعدة نوعين من الخلايا المناعية في الدم بحسب موقع روسيا اليوم.

وقال مدير معهد علم الفايروسات بمستشفى إسن الجامعي بألمانيا، أولف ديتمر، إن «نتائج تلك الدراسة تأكدت لدى كثير من المرضى في ألمانيا أيضا».

وأضاف: «أحد نوعي هذه الخلايا المناعية يسمى بالخلايا (التائية القاتلة)، التي تحتوي على مؤشرات سطحية تسمى (عناقيد التمايز - سي دي8)، فهي تقتل الخلايا المصابة بالفايروس، ومن ثم تكسر تزايد الفايروس بالجسم».

وتابع: «عندما يمتلك المرضى عددا قليلا فحسب من هذه الخلايا، فإنهم يواجهون خطرا كبيرا في تطور أعراض شديدة مثل التهاب الرئة أو اضطرابات تخثر الدم».

ونوه الباحث الألماني إلى أن «نوعية الخلايا الأخرى هي الخلايا المتعادلة».

وقال ديتمر: «هذه الخلايا موجودة في الأساس للتصدي للبكتيريا، ولكن يمكنها أيضا إخماد الخلايا التائية في وظيفتها، وبناء عليه فإنه تم العثور على عدد قليل فقط من الخلايا القاتلة في عينات الدم التي تحتوي على كثير من هذه الخلايا المتعادلة».