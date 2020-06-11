فيما حذرت جهات صحية في دول عدة من استخدام أجهزة التكييف والمراوح الكهربائية مع اقتراب فصل الصيف، ما يساعد على التقاط عدوى فايروس كورونا، حلل باحثو المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة، عينة لغرف عاش فيها 3 مصابين بالفايروس المستجد، ورغم أنهم عانوا من أعراض خفيفة للمرض، عثر الباحثون على قطرات صغيرة محملة بالفايروس انتشرت في الهواء وترسبت على فتحات التهوية الداخلية في المكيفات، ما يهدد بانتقال الفايروس. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية نصح الباحثون بـ5 طرق تغني عن المكيفات وتحتفظ بأجواء رطبة بالمنازل، وهي: تركيب مظلات خارجية على النوافذ لحجب حرارة الشمس، وفي حال استخدمت الستائر كبديل، يفضل الاعتماد على الأقمشة باللون الفاتح حتى لا تمتص الحرارة. علاوة على وضع شتلات الزرع على الشرفات، ما يرطب الهواء لاسيما أن النباتات الخضراء تمتص الحرارة، مع فتح النوافذ ليلا حيث تنخفض الحرارة نسبيا ويصبح الهواء رطباً، وإزالة السجاد كونه يمتص الحرارة ويحتفظ بها لفترات طويلة، وأخيرا تجنب استخدام مصابيح شديدة الإضاءة كونها ترفع حرارة المنزل، بفعل الحرارة المنبعثة منها، ويفضل الاعتماد على إضاءات خافتة خلال الصيف.