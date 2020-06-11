تصدرت قصة الحمار المعتقل من قبل الشرطة في باكستان وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي التفاصيل أن الشرطة الباكستانية قامت باعتقال 8 من السكان المحليين وحمار ومصادرة 120 ألف دولار خلال عملية مداهمة لأحد أوكار القمار في منطقة رحيم يار بإقليم البنجاب الباكستاني، وذلك بعد رفع قضية ضدهم من قبل أحد الأشخاص، تتعلق بالمراهنة (القمار) ومخالفة القانون، وكان الحمار في قائمة دائرة أصدقاء المقامر المشتكى عليه، ولم تسمح الشرطة بالإفراج عن الحيوان لحين انتهاء التحقيق.



يذكر أنه في وقت سابق من شهر مايو وفي حادثة مشابهة تم القبض على حمامة تحمل حلقة على قدمها مكتوبة عليها أرقام، من قبل السكان المحليين في كاتوا، وهي بلدة في جامو وكشمير الخاضعة للإدارة الهندية، حيث تم تسليم الحمامة إلى الشرطة بتهمة التجسس لصالح باكستان، ولكن جرى الإفراج عنها لاحقاً، بعد أن أثبتت التحقيقات أنها بريئة.