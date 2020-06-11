أعلنت السلطات الصحية في سنغافورة (الأربعاء)، أنها تعتزم البدء الأسبوع القادم بعلاجات سريرية على البشر لعلاج محتمل لوباء كوفيد-19.

وذكرت صحيفة «ستريتس تايمز»، بحسب موقع «روسيا اليوم»، أن «تجارب المرحلة الأولى ستكون على 23 من الأفراد الأصحاء، وستجرى لمدة 6 أسابيع، من قبل وحدة الطب الاستقصائي بمجموعة (سينغ هيلث) الطبية».

وأشارت الصحيفة السنغافورية إلى أنه «سيتم اختبار جسم مضاد أحادي المنشأ أو بروتين الجهاز المناعي (تي واي027) الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية ومقرها سنغافورة».

وأضافت، في تقرير نشرته الشركة، أن «الجسم المضاد يستهدف الفايروس الذي يسبب مرض كوفيد-19»، كما سيتم اختبار الجسم المضاد في العلاج لإبطاء انتشار المرض وتسريع الشفاء، مما يتيح الحماية المؤقتة من العدوى.

وشددت الشركة على أنها في حال النجاح، ستسعى إلى استحصال الموافقات اللازمة لاستخدامه على شريحة أكبر من المرضى المتطوعين.