كشف الرئيس العلمي لشركة أمريكية دانييل سكوفرونسكي، (الأربعاء)، أن الشركة قد يكون لديها عقار مخصص لعلاج مرض كوفيد-19، ومرخص باستخدامه بحلول شهر سبتمبر القادم، إذا مضى كل شيء بشكل جيد فيما يتعلق بأي من العلاجين بالأجسام المضادة اللذين تختبرهما.

وبدأت الشركة الأمريكية، مقرها الرئيسي بمدينة إنديانا بوليس، بولاية إنديانا، بالفعل تجارب على البشر باثنين من العلاجات التجريبية.

وأوضح سكوفرونسكي، بحسب موقع «CNN»، أن الشركة تقوم أيضا بدراسات ما قبل الاختبارات السريرية على علاج ثالث بالأجسام المضادة لـ«عدو البشرية» فايروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه قد يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر في غضون أسابيع.

وهذه العقاقير تنتمي إلى فئة من أدوية التكنولوجيا الحيوية، يطلق عليها الأجسام المضادة الأحادية المنشأ، تستخدم على نطاق واسع في علاج السرطان والتهاب المفاصل الحاد، وحالات أخرى كثيرة.