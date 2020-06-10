شطبت الصين حراشف آكل النمل الحرشفي من لائحتها الرسمية للأدوية التقليدية، بعد أيام من زيادة الحماية القانونية لهذا الحيوان المهدد بالانقراض. ووفق صحيفة «هيلث تايمز» التابعة للحكومة الصينية، خرج آكل النمل الحرشفي من لائحة الأدوية الصينية الرسمية لهذا العام، إلى جانب مواد أخرى، من بينها أدوية مصنوعة من براز الخفافيش.ويعتقد علماء أن آكل النمل أكثر الثدييات التي يتاجر بها في العالم، هو المضيف الأكثر احتمالا لفايروس كورونا المستجد، الذي ظهر في سوق بمدينة ووهان الصينية العام الماضي. وتباع حراشف آكل النمل بأسعار مرتفعة في السوق السوداء إذ يتم استخدامها بشكل شائع في الطب الصيني التقليدي، رغم أن العلماء يقولون إنها بلا قيمة علاجية. وكانت هيئة الغابات الصينية منحت نهاية الأسبوع الماضي آكل النمل الحرشفي أعلى مستوى من الحماية في البلاد بسبب وضعه المهدّد. فيما حظرت الصين في الأشهر الأخيرة بيع هذه الحيوانات البرية لأهداف غذائية، مشيرةً إلى خطر انتشار الأمراض إلى البشر، إلا أن التجارة بها لا تزال قانونية لأغراض أخرى بما فيها البحوث والطب التقليدي. في المقابل، رحب الصندوق العالمي للطبيعة بخطوة الصين لرفع مستوى الحماية لهذا الحيوان.