كشفت دراسة بريطانية أن استخدام كمامات الوجه على مستوى السكان يقلص الإصابة بمرض كوفيد-19 إلى مستويات يمكن السيطرة عليها في ما يتعلق بانتشار الوباء، ويمكن أن يحول دون موجات ثانية منتظرة للوباء عندما يقترن بإجراءات الإغلاق. وتشير الدراسة التي أجراها علماء من جامعتي كمبردج وغرينتش في المملكة المتحدة، ونشرت نتائجها في مجلة «أعمال الجمعية الملكية العلمية» (الأربعاء)، إلى أن إجراءات العزل وحدها لن تحول دون ظهور موجة جديدة لفايروس كورونا الذي يسبب التهاب الجهاز التنفسي الحاد، لكن الكمامات بما في ذلك المصنوعة في المنزل يمكن أن تقلل على نحو كبير معدلات انتقال العدوى إذا التزم بها عدد كاف من الناس في الأماكن العامة.وقال قائد الدراسة من جامعة كمبردج البروفيسور ريتشارد ستوت: «تدعم تحليلاتنا ضرورة التزام الناس الفوري والشامل بوضع الكمامات». وأضاف أن النتائج تشير إلى أن استخدام الكمامات على نطاق واسع مقرونا بالتباعد الاجتماعي وبعض إجراءات العزل قد يكون «وسيلة مقبولة للتعامل مع الوباء وإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية» قبل فترة طويلة من توافر لقاح فعال.