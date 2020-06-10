رغم الحاجة الملحة لتناول فيتامين C في الفترة الحالية لتقوية المناعة، إلا أن تناوله بشكل مفرط يسبب 5 مضار صحية، ما ينصح معه بالحصول على هذا الفيتامين من مصادره الطبيعية كالجوافة والبرتقال. ووفق صحيفة «ذي صن»، يؤكد الأطباء أن الجرعة المسموح بها يوميا هي 90 ملليجرام، أما في ظل تفشي فايروس كورونا فيمكن تناول مكمل فيتامين سي 1000، لحالات البرد والوقاية من الفايروسات التنفسية بأنواعها. فيما حذروا من الإفراط في تناول الجرعات اليومية من الأقراص الفوارة وغيرها، ما يتسبب في إسهال وقيء ينتهيان بجفاف، وتقلصات المعدة، وتهيج القولون، وصداع وغثيان، وقد يتسبب في تكوين حصوات الكلى.