أثار الإفراج عن مغتصب مغربي لطفلة تدعى إكرام (6 سنوات)، غضبا واسعا، أدى إلى خروج المحتجين للشوارع والمطالبة بفتح تحقيق في واقعة الإفراج المؤقت. ووفق موقع صحيفة «مغرس» الإلكترونية، قرر قاضي الاستئناف بمدينة أكادير استكمال محاكمة الجاني (40 سنة) وهو مطلق السراح مؤقتا، بعد إلزامه بدفع كفالة مالية، وتأجيل محاكمته إلى أول سبتمبر القادم، رغم أن المغتصب أقر بفعلته. فيما لم تمنع الإجراءات الصحية المفروضة بسبب كورونا، أهالي منطقة فم الحصين بمدينة طاطا محل الواقعة، من تنظيم مسيرة احتجاجية مساء (الثلاثاء) للتنديد بالواقعة والمطالبة بعقوبة صارمة بحق الجاني، فيما احتل وسم #كلنا_إكرام، المرتبة الثانية في ترند «تويتر» بالمغرب.