أطلق «تويتر» رسمياً ميزة «فليتس»، المقتبسة من «إنستغرام» و«سناب شات» التي تسمح بنشر قصص أشبه بمثيلتها في التطبيقات المنافسة، مع إمكانية اختفائها بعد 24 ساعة. ووفق موقع «تايمز نيوز ناو» التقني، يمكن تحميل الميزة الجديدة عبر تحديث مجاني جديد لـ«تويتر» عبر أندرويد وIOS، ولن يسمح للمستخدمين بالإعجاب أو الريتويت أو الرد على «فليتس» عند نشرها. ولتشغيل الميزة، توجه لصورة ملفك الشخصي، وانقر لإنشاء «فليتس»، ثم أضف نصّاً أو صورة أو مقطع فيديو.بدوره دخل «واتساب» على خط إرسال واستقبال الأموال، عبر ميزة «مدفوعات» التي تسهّل تحويل الأموال إلكترونياً. ولتفعيل الميزة، انتقل للإعدادات واضغط خيار المدفوعات، واختر «حساب جديد»، وادخل رقم حسابك البنكي، ثم قبول، وحدد خيار التحقق عبر الرسائل القصيرة، اتبع التعليمات لإرسال رسالة SMS لبدء عملية ربط الحساب البنكي. وسيعرض نص «ضوابط التحويلات البنكية الكاملة» على الشاشة لتتمكن من استخدام الخدمة.وأخيراً، حذرت وزارة الأمن الأمريكية مستخدمي Windows 10 من الهجمات الإلكترونية المحتملة بعد نشر كود ثغرة يمكنها التسلل لنظام التشغيل والانتشار إلى ملايين أجهزة الكمبيوتر، ما يهدد حسابات المستخدمين البنكية. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تشبه الثغرة الحالية تلك التي استخدمت في أزمة فايروس «وانا كراي» الذي تسبب في خسائر فادحة حول العالم عام 2017، ما مكن الهاكرز من سرقة أدوات القرصنة من وكالة الأمن القومي الأمريكي، وشنوا حملات فدية ضخمة.