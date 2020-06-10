شوهدت الملكة اليزابيث الثانية أمس في حديقة قلعة ويندسور، بجوار زوجها دوق ادنبرة الأمير فيليب، الذي احتفل (الأربعاء) بعامه الـ99. وارتدت الملكة (94 عاماً) فستاناً زهرياً يلائم ألوان الحديقة. وتلقى الزوجان اللذان ارتبطا قبل 73 عاماً، التهاني من العائلة المالكة، خصوصا حفيدهما الأمير وليام وقرينته كايت دوقة كامبريدج. وظلا قيد العزل المنزلي منذ مارس الماضي، تحسبا لجائحة كورونا. ورغم تقاعد فيليب عن العمل الملكي، أصدر بياناً أبريل الماضي يشكر الكوادر الصحية التي تكافح الوباء. بينما لم تظهر الملكة علناً إلا مرة قبل أسبوعين على ظهر أحد خيولها. يذكر أن إليزابيث الملكة الأطول بقاء على عرش بريطانيا منذ 1953.