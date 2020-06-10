وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع الثلاثاء (98 صوتاً مقابل صفر) على تعيين الجنرال تشارلز براون جونيور (57 عاماً) رئيساً لأركان سلاح الجو، ليصبح بذلك أول ضابط من أصل أفريقي في تاريخ الولايات المتحدة يقود أحد أفرع القوات المسلحة الستة (سلاح الجو، سلاح البحر، سلاح البر، مشاة البحرية، خفر السواحل والقوة الفضائية). وكان براون يتولى منصب قائد القوات الجوية في منطقة المحيط الهادئ.



وبصفته قائداً لسلاح الجو فإن هذا الضابط الطيار سيصبح ثاني جنرال من أصل أفريقي في تاريخ الولايات المتّحدة يشارك في عضوية هيئة أركان الجيوش المشتركة، علما بأن الجنرال الوحيد الذي سبقه إلى هذه الهيئة كان كولن باول الذي ترأسها بين 1989 و1993.



وبراون طيار في سلاح الجو منذ 1984، كان قائداً لمقاتلة إف-16 وحارب خصوصاً في منطقتي المحيط الهادئ والشرق الأوسط، وفي سجله 2900 ساعة طيران بينها 130 ساعة أثناء معارك، بحسب سيرته الذاتية الرسمية.



ويأتي تعيينه في وقت تتواصل فيه المظاهرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة ضد العنصرية وسوء المعاملة التي يتعرّض لها الأمريكيون من أصل أفريقي، في احتجاجات أشعل فتيلها موت المواطن الأعزل جورج فلويد في 25 مايو.



من جهته رحب الرئيس الأمريكي ترمب بمصادقة مجلس الشيوخ على تعيين الجنرال براون في هذا المنصب. وكتب ترامب في تغريدة على تويتر «يوم تاريخي لأمريكا! متحمس للعمل بشكل أوثق مع الجنرال براون، الرجل الوطني والقائد العظيم!».