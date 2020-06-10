قبضت الشرطة الجزائرية على عصابة خطيرة تتزعمها امرأة، امتهنت تجارة المخدرات والحبوب المهلوسة وزرعت الخوف والرعب في أنحاء العاصمة.



وفي التفاصيل تمكنت الأمن الجزائري من تفكيك شبكة إجرامية وتوقيف 23 شخصاً مشتبهاً فيهم من ذوي السوابق تتزعمهم امرأة تراوحت أعمارهم بين 23 و45 عاماً زرعت الرعب بين المواطنين وقامت بالإخلال بالنظام العام وحيازة أسلحة بيضاء محظورة ومخدرات ومؤثرات عقلية لغرض الترويج.



وذكر بيان للشرطة الجزائرية، أن التحريات الدقيقة لعناصر الدرك الوطني استطاعت تحديد هوية أفراد الشبكة والذين تبين أنهم من ذوي السوابق العدلية ومحل أوامر بالقبض في قضايا تتعلق بالسرقة والإخلال بالنظام العام والسكينة العامة والمشاجرة وأنه وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم عناصر الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة لتورطهم في جناية تكوين جمعية أشرار وحيازة المخدرات والأقراص المهلوسة والمتاجرة بها فصدر أمر قضائي بإيداعهم الحبس بالمؤسسة العقابية.