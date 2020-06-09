قالت مديرة وحدة الأمراض الناشئة بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف: إن التقاط كورونا من مصابين لا تظهر عليهم أعراض نادر جداً. وأكدت في مؤتمر صحفي من جنيف (الثلاثاء) أن هذه الحقائق ربما تتناقض مع سابقاتها، لكنها تعتمد على تقارير مفصلة حصلنا عليها من دول عدة. وأضافت: «على الحكومات التركيز على المرضى ذوي الأعراض بعزلهم ووضع مخالطيهم في الحجر، ما يحد 80% من انتقال الفايروس.. نحتاج المزيد من البحث، وفي حال التأكد 100% ستتغير طرق مكافحة الوباء». بدوره أفاد مدير المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس عبر الإنترنت بأن هذا ليس الوقت المناسب للحد من مكافحة الجائحة.