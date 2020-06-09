بريطانيا مستعدة لتغيير كل شيء لإقناع التلاميذ وذويهم بالعودة للمدارس. ورغم استمرار المخاوف من كوفيد-19، قررت مدرسة بمقاطعة سفولك نصب خيمتين كبيرتين لتكونا فصلاً دراسياً، وملعباً، وقاعة طعام، تضمن التباعد الجسدي بين التلاميذ. وتقول صاحبة الفكرة وهي أم لطفلين بالمدرسة ومديرة شركة بيع خيام: "ننصب خيام لنحو 250 مناسبة سنويا، لكننا توقفنا مع الجائحة". وأبدى التلاميذ وآباؤهم ارتياحا للدراسة بالخيام التي تبلغ ارتفاع كل منهما 26 قدماً. فيما أكدت مديرة المدرسة جيل متشيل أن الفكرة ملائمة مع الاهتمام غير المسبوق بالتعليم خارج الفصول. وأملت أن تنال الفكرة قبول بقية التلاميذ ممن لم يحدد موعد عودتهم بعد.