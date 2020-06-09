كشف مسؤول إيراني بمحافظة كرمنشاه أمس (الثلاثاء) أن أحد المحاربين القدامى بالقوات المسلحة الإيرانية انتحر حرقاً، بإضرام النار في جسده (الإثنين) أمام مؤسسة ضحايا الحرب. وأفاد موقع إذاعة «فردا» المعارض، أن محاولات إخماد النار التي شبت في المحارب الجريح جهانغير آزادي ميان كوهي لم تفلح، إذ توفي بعد أقل من ساعة من نقله للمستشفى. بينما زعم مدير المؤسسة هادي عسكري لوكالة «إيرنا» الرسمية، أن كوهي كان يعاني من خلافات عائلية. يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتحر فيها قدامى المحاربين، إذ شهدت «قم» وحدها 4 عمليات انتحار في أقل من 3 أشهر، العام الماضي بسبب مشكلات معيشية وطبية.