فرض كورونا نفسه على جميع نواحي الحياة، حتى وصل إلى عالم الموضة، إذ حرصت رئيسة سلوفاكيا سوزانا تشابوتوفا على تطبيق الإجراءات الاحترازية دون الإخلال بجمال إطلالتها، فحولت الكمامة إلى زينة تجمّل مظهرها، بارتدائها بألوان وأشكال تتناسب مع فساتينها، فاعتمدته نساء بلادها موضة لعام 2020. وتناقل متداولون مجموعة من الصور للرئيسة تظهر فيها بكامل أناقتها رغم تكميم وجهها، ما أثار موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما كتب مغرد: «أثناء احتجاجك على نظام فرض ارتداء الكمامات في بلدك، تذكر أن سوزانا اتخذته جزءاً من جمالها، وصار الفايروس التاجي اتجاها مميزا في عالم الموضة، وماركة مسجلة».